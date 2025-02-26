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الصناعة والتجارة: ارتفاعات بسيطة على أسعار الدجاج في الأسواق

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أرشيفية
الأربعاء، 26-02-2025 11:30 ص
الوكيل الإخباري- في الوقت الذي اشتكى فيها مواطنون من ارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وجود ارتفاعات بسيطة على أسعار الدجاج بسبب ارتفاع الطلب، وفق الناطق باسمها ينال البرماوي.اضافة اعلان


وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة تراقب الأسعار في الوقت الحالي من خلال فرقها الرقابية المنتشرة على كافة الأسواق وفي حال وجدت أي ارتفاعات غير مبررة أو مغالاة في أسعار الدجاج أو أي سلعة أخرى فإنها ستلجأ لتحديد سقوف سعرية.

وأضاف أن المؤشرات تدلل على وجود استقرار عام في أسعار السلع التموينية الأساسية مع وجود عروض وتخفيضات على العديد من السلع والمواد الغذائية.

وأشار البرماوي إلى أن الوزارة عملت على توفير كميات كافية من المواد الغذائية والخضار وهي كافية وتزيد عن حاجة السوق المحلي.

بدوره حاول "الوكيل الإخباري"، التواصل مع رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن المهندس فارس حمودة بيد أنه لم يجب على اتصالاتنا.

وكانت وردت شكاوى وملاحظات من المواطنين حول ارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك حيث تراوح سعر الكيلو الواحد من دجاج النتافات بين 1.95-2.10 دينار للكيلو بحسب المنطقة وفق المواطنين، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار حتى نهاية رمضان.
 
gnews

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