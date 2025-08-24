ندوة في السلط حول دور الإعلام في دعم الثوابت الأردنية

الوكيل الإخباري-نظم منتدى بوابة السلط للحوار والثقافة والفنون، ندوة بعنوان "الإعلام والمسؤولية الوطنية.. قراءة في الحالة الأردنية ودوره في دعم الثوابت الأردنية".

وأكد رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، فيصل الشبول، خلال الندوة، أن الإعلام هو مرآة المجتمع، وأي خلل في هذه المرآة ينعكس على الرسالة الإعلامية، مشيرًا إلى أن الخطاب الإعلامي الأردني يتميز بلسان واحد داخليًا وخارجيًا، بما يحافظ على الثوابت الوطنية.



وبيّن أن وسائل الإعلام المرخصة في الأردن، والبالغ عددها 250 وسيلة، تخضع لقوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع ونقابة الصحفيين، فيما تشكل مواقع التواصل الاجتماعي تحديًا لغياب الرقابة القانونية عليها.



ولفت إلى أن جزءًا كبيرًا من سوق الإعلانات يتجه إلى هذه المنصات، ما أثر على الموارد المالية للإعلام المرخص، داعيًا إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية التي نجحت في ضبط إعلام الإنترنت من خلال تشريعات تضمنت ضرائب وغرامات محددة.



بدوره، قال رئيس المنتدى، وصفي خريسات، إن الإعلام هو مرآة الدولة وقلبها النابض الذي يعكس قوتها ووحدة صفها، مبينًا أن حسن توظيفه يعزز حضور الدولة على الساحة الدولية.