فانس: بولتون سيمثل أمام المحكمة إن ثبتت إدانته بارتكاب جرائم

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "يعتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي النظر في قضية بولتون، إذا لم تكن هناك جريمة، فلن نرفع دعوى جنائية. أما إذا كانت هناك جريمة بالطبع سينال بولتون ما يستحقه في المحكمة".
وأكد أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تسترشد "بالقانون، وليس بالسياسة" في إطار الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف فانس: "هو ليس محتجزا ولن يُحتجز حتى تُرفع دعوى جنائية ضده".
وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مسؤول في إدارة ترامب، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا منزل بولتون يوم الجمعة الماضي في إطار تحقيق يتعلق بالأمن القومي.
ويُجرى التحقيق بناء على طلب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.
