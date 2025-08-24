الأحد 2025-08-24 09:28 م
 

فانس: بولتون سيمثل أمام المحكمة إن ثبتت إدانته بارتكاب جرائم

ل
أرشيفية
 
الأحد، 24-08-2025 07:56 م

الوكيل الإخباري- صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، قد يُحاكم إذا ثبتت إدانته بارتكاب جرائم.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "يعتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي النظر في قضية بولتون، إذا لم تكن هناك جريمة، فلن نرفع دعوى جنائية. أما إذا كانت هناك جريمة بالطبع سينال بولتون ما يستحقه في المحكمة".

وأكد أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تسترشد "بالقانون، وليس بالسياسة" في إطار الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

اضافة اعلان


وأضاف فانس: "هو ليس محتجزا ولن يُحتجز حتى تُرفع دعوى جنائية ضده".


وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مسؤول في إدارة ترامب، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا منزل بولتون يوم الجمعة الماضي في إطار تحقيق يتعلق بالأمن القومي.


ويُجرى التحقيق بناء على طلب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي فانس: لن نفرض رسوما جديدة على الصين بسبب روسيا

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لألف منزل

أخبار محلية الحكومة توافق على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لألف منزل

ا

أخبار محلية إطلاق برنامج "دارة هاشم غرايبة" في إربد

الأمانة تطلق حملة لتأمين ممرات المشاة في مختلف مناطقها

أخبار محلية أمانة عمّان تطلق حملة لتأمين ممرات المشاة وحماية الطلاب مع عودة المدارس

العقود الموحدة للمعلمين بالمدارس الخاصة تُطبق إلكترونيًا لضمان حقوق العاملين

أخبار محلية العقود الموحدة للمعلمين بالمدارس الخاصة تُطبق إلكترونيًا لضمان حقوق العاملين

ا

عربي ودولي المستشار الألماني يحذر من أسابيع وشهور حاسمة

ل

فلسطين الأمم المتحدة تطالب بعمل دولي عاجل لوقف الوفيات في غزة

ا

أخبار محلية "جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في الكرك



 
 





الأكثر مشاهدة