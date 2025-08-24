خامنئي: ترامب يطالبنا بالطاعة المطلقة.. ونرفض الاستسلام

الوكيل الإخباري- استبعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي التوصل إلى أي اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.



وأكد خامنئي أن المطالب الأمريكية تجاوزت حدود المعقول وتحولت إلى دعوة صريحة للاستسلام، على حد تعبيره.

وفي خطاب نادر بثه التلفزيون الرسمي، قال خامنئي إن واشنطن لم تعد تكتفي باتهام طهران بـ"دعم الإرهاب" أو "انتهاك حقوق الإنسان"، بل تطالب الآن بـ"الطاعة المطلقة"، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيرفض هذا المسار "بكل عزم وثبات".



وأضاف خامنئي أن الرئيس ترامب قام بـ"تحريض إسرائيل" ودعمها في شن هجمات مباشرة على أهداف نووية داخل إيران، في محاولة لفرض تغيير سياسي، إلا أن إيران "دافعت عن نفسها بكرامة" و"فاجأت الطرفين"، بحسب قوله.



ويأتي ظهور خامنئي الذي يملك الكلمة الفصل في كافة السياسات الاستراتيجية بعد غياب ملحوظ عن المشهد العام منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية وعسكرية إيرانية في يونيو الماضي. ويعتقد أنه كان يقيم في ملجأ محصن لأسباب أمنية وسط تصاعد التهديدات.



وأكد خامنئي أن إيران خرجت "منتصرة" من الحرب القصيرة التي استمرت 12 يوما، رغم تضرر أو تدمير منشآت استراتيجية، مشددا على أن بلاده لن تخضع للضغوط العسكرية أو السياسية.