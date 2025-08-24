الغذاء والدواء: القطاع الصناعي شريك استراتيجي في بناء الاقتصاد الوطني

07:45 م

الوكيل الإخباري- قالت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، إن القطاع الصناعي شريك استراتيجي في بناء الاقتصاد الوطني.





وبينت عبيدات، خلال لقاء، اليوم الأحد، مع القطاع الصناعي، بدعوة من غرفة صناعة عمان، أن المؤسسة يتعدى دورها الرقابي ليصبح مؤسسة محفزة للاستثمارات في الصناعات المختلفة، لا سيما الغذائية والدوائية.



وحسب بيان للغرفة، أوضحت الدكتورة عبيدات أن مسار المرحلة المقبلة مستوحى من رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تعزز دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسريع الإنجاز بكفاءة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.



وأكدت التزام المؤسسة بفتح الأبواب أمام مقترحات القطاع الصناعي والوقوف على أي قضايا لمعالجتها والعمل بروح الفريق لإيجاد حلول سريعة وعملية لتجاوز أي تحديات تواجه هذا القطاع فيما يتعلق بعمل المؤسسة وبما يعزز التشاركية ويمكن من تحقيق الأهداف المشتركة.



وبينت أن أتمتة كافة العمليات بشكل كامل وتعزيز الكوادر البشرية في مقدمة الأهداف الرئيسية التي تعمل المؤسسة عليها لغايات التطوير وتسريع الإنجاز بكفاءة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مؤكدة الالتزام بتقديم الدعم للصناعة الوطنية لتوطينها، وتذليل أي معيقات تواجه وصول صادراتها إلى الأسواق الخارجية.



وقالت إن ضمان جودة الصناعة الوطنية الغذائية والدوائية هو الضامن لتنافسية المنتج الأردني واستمراره في الأسواق وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامه، مؤكدة أن عبارة (صنع في الأردن) تعكس للجميع صناعة متميزة.



من جانبه، ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية، الأمر الذي يساهم في تطوير الصناعات المحلية وتسهيل عملية تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.



وأضاف أن الصناعات الأردنية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي للمملكة من خلال استمرار عملياتها الإنتاجية لتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين، داعياً لتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع المعوقات أمام الصادرات الصناعية الأردنية إلى أسواقها، وخصوصاً فيما يتعلق بالمعيقات الإدارية.



وشدد على ضرورة التواصل مع الدول التي يتم التصدير إليها بهدف اعتماد الفحوصات المخبرية التي تجريها المؤسسة لتجنب إجراء فحوصات أخرى عند وصول البضائع إلى هذه الأسواق.



وجرى خلال اللقاء طرح عدد من القضايا الخاصة ببعض الشركات الصناعية، ومنها تسريع عملية إصدار نتائج الفحوصات المخبرية، وكذلك تعزيز دور مكاتب المؤسسة في المناطق الصناعية.