الأحد 2025-08-24 09:28 م
 

رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي حفتر في بنغازي

ل
جانب من اللقاء
 
الأحد، 24-08-2025 08:02 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر سبل التعاون بين ليبيا ومصر في المجالات الأمنية والاستخباراتية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس المخابرات العامة المصرية والوفد المرافق له إلى مدينة بنغازي الليبية، والتي شهدت لقاء مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية في مكتبه بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا.

وشهد اللقاء مناقشة وبحث آليات التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار وخدمة المصالح العليا للبلدين، وذلك وفق بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.


وتسعى القاهرة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي، ودعم العملية السياسية التي تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

 

RT

 
 
