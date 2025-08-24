"التنمية الاجتماعية" و"الأمم المتحدة للمرأة" تبحثان تعزيز التعاون

وأكدت بني مصطفى، خلال لقائها بحوث والوفد المرافق، أهمية الشراكة المستمرة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مثمنةً الجهود المشتركة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، لاسيما تلك التي تنفذها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالتعاون مع الهيئة، والتي تعكس التزام الأردن بتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
وأشادت الوزيرة بدور الهيئة في إطلاق الإعلان السياسي لمنهاج عمل بيجين بمناسبة مرور 30 عاما، مشيرة إلى تجديد التزام الأردن بتنفيذ أولويات هذا المنهاج، ومؤكدة في الوقت ذاته أهمية قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وضرورة إنفاذه لحماية النساء ضحايا النزاعات.
ولفتت بني مصطفى إلى التعاون القائم في تنفيذ مشروع "الواحات" بمراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، بالشراكة مع الهيئة، موضحة أن المشروع في طور التطوير حاليًا ليركّز على نهج الإنتاجية والاستدامة، بما يسهم في توفير خدمات اجتماعية وتنموية للفتيات والسيدات.
من جانبها، ثمّنت الدكتورة بحوث الشراكة والتعاون مع الوزارة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، معربةً عن تطلعها لتعزيز هذه الجهود مستقبلا.
كما أعربت عن تقديرها لدور الأردن في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، مشيدةً بمساهماته الإنسانية في قطاع غزة من خلال المستشفيات الميدانية والقوافل الإغاثية والمساعدات الطبية، معتبرة أن هذا الدور يجسد قيادة أردنية راسخة قائمة على القيم الإنسانية والالتزام بالتعددية.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة توافق على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لألف منزل
-
إطلاق برنامج "دارة هاشم غرايبة" في إربد
-
أمانة عمّان تطلق حملة لتأمين ممرات المشاة وحماية الطلاب مع عودة المدارس
-
العقود الموحدة للمعلمين بالمدارس الخاصة تُطبق إلكترونيًا لضمان حقوق العاملين
-
"جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في الكرك
-
الحكومة تدرس استبدال المواقع العشوائية لمحال المهن والحرف
-
9 آلاف حالة استفادت من العقوبات البديلة منذ بدء تطبيقها في الأردن
-
ندوة في السلط حول دور الإعلام في دعم الثوابت الأردنية