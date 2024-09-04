الطويل: توقيع اتفاقيات شراء خدمات وتكنولوجيا عسكرية على أرض سوفكس 2024

وقال الطويل اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن عدد زوار المعرض في يومه الأول كان 12 ألفا منهم 50% من الزوار المتخصصين بالصناعات العسكرية والدفاعية ومن وفود الدول المشاركة، على أن يستقبل المعرض زواره حتى الساعة 5 من مساء يوم غد الخميس.
وأضاف أن فكرة إنشاء المعرض تعود إلى عام 1996 عندما بادر جلالة الملك عبدالله الثاني إلى طرح الفكرة والعمل عليها، والمعرض اليوم يلقى دعما غير محدود من قبل جلالته ومن ولي العهد.
وأشار الطويل إلى أن معرض عام 2022 أقيم على مساحة 14 ألف م2 في حين أقيم معرض العام الحالي على مساحة 24 ألف م2، وهناك خطة دوما للتوسع والتطوير على فعاليات المعرض وأعداد الوفود المشاركة، لافتا إلى مشاركة 308 شركة محلية وعالمية متخصصة في الصناعات العسكرية.
وأوضح أن المعرض هدفه ليس فقط تبادل الخبرات بين وفود الدول المشاركة وليس تحقيق الاستفادة والتسويق التجاري للأسلحة والمعدات والتكنولوجيا، بل تتعدى إلى زيادة النمو الاقتصادي لمدينة العقبة وزيادة أعداد السياح إذ تشير التوقعات لتحقيق فائدة للعقبة بما يزيد على 15 مليون دينار خلال 3 أيام.
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