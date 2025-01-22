 
الأربعاء 2025-01-22 10:28 ص
 

النقل النيابية: 4 تطبيقات نقل مرخصة في الأردن وعدد العاملين بالقطاع 40 ألفا

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أرشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 09:38 ص

الوكيل الإخباري- كشف رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب الدكتور أيمن عودة البدادوة أن عدد العاملين على تطبيقات النقل الذكية في الأردن يتراوح بين 30-40 ألف شخص.

وقال البدادوة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن تطبيقات النقل الذكية المرخصة في الأردن هي 4 تطبيقات، يعمل تحت مظلتها نحو 13 ألف شخص، وباقي العاملين في القطاع غير مرخصين وهم يضرون بالسائقين المرخصين بشكل قانوني.

وأضاف أن القطاع بحاجة إلى التنظيم بشكل أكبر لوقف تغول السائقين غير القانونين على التطبيقات المرخصة لأنها تنافسها في حصتها من السوق وتؤثر على خدماتها.

وأشار البدادوة إلى أن اللجنة عقدت منذ انعقاد مجلس النواب العشرين في دورته العادية الأولى لقاءات مع ممثلي تطبيقات النقل الذكي وسائقي التكسي الأصفر وأصحاب الشاحنات واليوم ستعقد اجتماعا مع ممثلي أصحاب الباصات للوقوف على المشاكل التي يعاني منها القطاع.

وبيّن أن اللجنة لديها تصوّر حول منظومة النقل في الأردن وهي بصدد عقد اجتماع مع وزارة النقل وهيئة النقل البري لبحث التحديات والحلول لتحديث منظومة النقل في الأردن سواء النقل البري أو البحري أو الجوي.

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