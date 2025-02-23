جدل في اجتماع لجنة الطاقة حول منشأ الأسطوانات البلاستيكية.. والهيئة: لم نصل لتلك المرحلة

وأكدت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها لا تعلم حتى الآن منشأ هذه الأسطوانات، لافتة إلى أن الأسطوانات وحين تصل إلى الأردن ستتعرض لـ 21 اختباراً للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس .
ومن جانبه أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس زياد السعايدة ، أن الهيئة لم تصل حتى الآن في إجراءاتها مع المستثمر المعني باستيراد هذه الأسطوانات إلى مرحلة معرفة بلد المنشأ ، التي ستصل منها الأٍسطوانات البلاستيكية إلى المملكة .
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