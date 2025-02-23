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جدل في اجتماع لجنة الطاقة حول منشأ الأسطوانات البلاستيكية.. والهيئة: لم نصل لتلك المرحلة

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الأسطوانات البلاستيكية
الأحد، 23-02-2025 03:02 م
الوكيل الإخباري- شهد اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية جدلًا واسعًا حول منشأ الأسطوانات البلاستيكية، حين تساءل رئيس اللجنة، النائب هيثم زيادين، عن مصدر ومنشأ هذه الأسطوانات، إلا أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الطاقة ومؤسسة المواصفات والمقاييس لم تقدم إجابة واضحة حول ذلك، ما أثار تساؤلات داخل الجلسة.اضافة اعلان


وأكدت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها لا تعلم حتى الآن منشأ هذه الأسطوانات، لافتة إلى أن الأسطوانات وحين تصل إلى الأردن ستتعرض لـ 21 اختباراً للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس .

ومن جانبه أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس زياد السعايدة ، أن الهيئة لم تصل حتى الآن في إجراءاتها مع المستثمر المعني باستيراد هذه الأسطوانات إلى مرحلة معرفة بلد المنشأ ، التي ستصل منها الأٍسطوانات البلاستيكية إلى المملكة .
 
gnews

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