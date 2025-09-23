الصحة: مبنى جديد لمركز صحي عجلون خلال عام ونصف

وأوضح العدوان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن المبنى مستأجر، وقد يتطلب صيانة بكلفة كبيرة، لذلك بدأت الوزارة بالبحث عن بديل مؤقت، إلى حين إنشاء مركز جديد.
وأشار العدوان إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة دونمَين، ويجري حالياً إعداد الدراسات الفنية اللازمة للمشروع، متوقعاً أن يكون المركز الجديد جاهزاً خلال عام إلى عام ونصف.
وبيّن أن قرار إخلاء المركز الحالي لم يُحسم بعد، وفي حال تم، فسيُعاد توزيع المراجعين على المراكز الصحية القريبة.
وأضاف أن الوزارة تتعامل فوراً مع أي ملاحظات تردها، ضمن الإمكانيات المتاحة، حرصاً على استمرارية تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
