طلبة من الأردنية: نتطلع لتبني نظام الاتصالات الآمن والذكي للمركبات في معرض سوفكس

الوكيل الإخباري- تحدث طالبان من الجامعة الأردنية عن مشروعهم الذي تم عرضه ضمن معرض سوفكس 2024 وهو عبارة عن نظام اتصالات آمن وذكي للمركبات في المدن الذكية يُمكن المستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل عبره.

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وقال الطالبان وسام محاسنة وعبد الحميد الدرادكة، اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المشروع يتميز باستخدامه للذكاء الصناعي وتقنيات التشفير وتعزيزه بالأمن السيبراني للتحقق من مصداقية المستخدمين والرسائل التي يتم إرسالها عبر النظام.



وأضافوا أن المشروع تم دعمه من قبل مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والجامعة الأردنية، لافتا إلى أن النظام يستهدف تقليل الازدحامات المرورية داخل المدن الذكية من خلال الواقع الافتراضي وإرسال الرسائل بين المركبات المرتبطة بالنظام.



وأشاروا إلى تطلعهم لتبني النظام من قبل الوفود المشاركة بمعرض سوفكس 2024 وأن يتم استخدامه على نطاق واسع في العالم نظرا للحاجة إليه وأهميته في تحسين استخدام المركبات داخل المدن الذكية وتطويره بشكل كبير ودعمه بالذكاء الصناعي وخوارزميات متعددة ليصبح ملائما لكل الظروف مع الحفاظ على سرية الاتصالات ومأمونيته ومصداقيتها وضمان عدم اختراقها أو التسلل إليها.



بدورها أكدت المشرفة على المشروع الطلابي في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات من الجامعة الأردنية أ.د إيمان المومني أن الطلاب وسام وعبدالحميد هم من أكثر الطلاب تميزا في الكلية وقاموا بابتكار هذا المشروع وتطويره بدعم من الجامعة ومركز الملك عبدالله الثاني للتنمية.



وأوضحت المومني أن النظام المبتكر يهدف للاستفادة من الذكاء الصناعي والأمن السيبراني لضمان حماية الاتصالات بين المركبات وضمان وصول رسائل أو اتصالات حقيقية وعدم اختراقها من خلال اللجوء لأفضل طرق الحماية والعمل على التطوير المستمر للمشروع.



وأضافت أن مجالات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني أصبحت هي وجهة الطلاب المتميزين والمتفوقين في الثانوية العامة الذين يتطلعون لمجالات المستقبل والتي تتلاءم مع توجهاتهم، لافتة إلى أن هذه المجالات أصبحت تدخل في مجالات الأمن والدفاع للدول عدا عن كونها معزز لاقتصادات تلك الدول.



وأثنت المومني على مشاركة المشروع في معرض سوفكس 2024 وتطلعاته المستقبلية نحو التطور وإمكانية تبنيه من قبل الدول والشركات في المستقبل.



