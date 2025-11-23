انطلاق مؤتمر التصورات الحديثة حول جودة التعليم في الأردن

07:54 م

الوكيل الإخباري- قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة إن التعليم يشكل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان الأردني القادر على الإبداع والتميز والمنافسة في بيئة عالمية متغيرة. اضافة اعلان





وأكدت الشخاترة خلال رعايتها، مندوبة عن وزير التربية والتعليم، حفل افتتاح مؤتمر "التصورات الحديثة حول جودة التعليم والدروس المستفادة: الواقع والرؤى الاستشرافية" اليوم الأحد، أن عنوان المؤتمر يعكس حرص الوزارة على تعزيز جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدليل العلمي المبني على التجربة الأردنية، وبما يتفق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، بمكانة التعليم وجودته كأولوية وطنية.



وأشارت إلى أهمية جودة التعليم والمساءلة التربوية، حيث تولي الوزارة هذا الجانب أهمية قصوى، إيمانًا منها وإدراكًا بأن تطوير نظام التعليم لا يتحقق إلا بنهج علمي قائم على البحث والدليل التجريبي، والتخطيط الاستراتيجي والمساءلة الفاعلة.



وأوضحت أن الوزارة عملت من خلال وحدة جودة التعليم والمساءلة على تطوير منظومة ضمان الجودة والمساءلة التعليمية، عبر تحديث السياسات وتفعيل أدوات القياس وإجراءات التقويم، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن توظيف المعرفة البحثية في تحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز كفاءتها، حيث تجلت ثمار هذه الجهود في مبادرات ومشاريع تربوية كان لها أثر ملموس في الميدان.



وأشارت إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على التجربة الأردنية في جودة التعليم والمساءلة، وما شهدته من تطورات وإنجازات واضحة، وما واجهته من تحديات، إضافة إلى صياغة تصورات مستقبلية تعزز فاعلية النظام التعليمي وجودته.



وأكدت الشخاترة أن الوزارة تؤمن بأن جودة التعليم تعد وسيلة لبناء وطن مزدهر ومجتمع معرفي متقدم.



من جانبه، أكد رئيس وحدة جودة التعليم والمساءلة نبيل الحناقطة أن التعليم أصبح اليوم حجر الزاوية في تنمية المجتمعات وصناعة المستقبل وتعزيز مكانة الأوطان، مبينًا أن التعليم الجيد بوابة الازدهار وأساس تُبنى عليه نهضة الدول، وتنمو به العقول، وتتفتح به الطاقات.



وأوضح أن الوحدة تركز في عملها على تعزيز قدرات الكادر التربوي، وتمكينه بالأدوات والمعارف الحديثة، وتوفير التدريب المستمر، ليصبح كل معلم وكل قائد مدرسة شريكًا فاعلًا في عملية التطوير.



بدورها، بينت مسؤولة قطاع التعليم في سفارة كندا لدى الأردن سيلفي بيدنولت أن المؤتمر سيناقش التحديات والإنجازات والنجاحات التي تحققت في المدارس من خلال تقارير زيارات نفذتها وحدة جودة التعليم والمساءلة، مبينة أن مفهوم الاستراتيجية الأردنية لتحسين التعليم واضح ويبدأ من البرامج التطويرية للمدارس، مؤكدة السعي لدعم العملية التعليمية في الأردن والمشاركة في الرؤى نحو النجاح.



وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرمت الشخاترة المديريات الأعلى أداء في الأقاليم الثلاثة التي حققت مستوى أداء قويًا في متابعة سير أنشطة وإجراءات الخطة الإجرائية لتقرير توجيه السياسات، والمدارس التي حصلت على أعلى مستويات أداء في تقارير زيارات وحدة جودة التعليم والمساءلة.



وخلال الجلسة الافتتاحية، التي شارك فيها نخبة من المفكرين والباحثين والمعنيين بالشأن التربوي، جرى عرض فيديو تعريفي بإجراءات التقييم للمدارس والمديريات التي تنفذها وحدة جودة التعليم والمساءلة.