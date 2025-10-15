الجيش الإسرائيلي يرجّح أن الجندي تمير نمرودي قتل بداية الحرب

من جانبها قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن نمرودي اختطف من قاعدته وقتل أثناء أسره نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي.
