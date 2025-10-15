الجيش الإسرائيلي يرجّح أن الجندي تمير نمرودي قتل بداية الحرب

09:58 ص

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه يرجّح أن الجندي تمير نمرودي قتل في الأسر بداية الحرب، مشيرا إلى أنه يجري حاليا فحص ملابسات وفاته.





من جانبها قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن نمرودي اختطف من قاعدته وقتل أثناء أسره نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي.