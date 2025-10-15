ديوان نتنياهو: نطالب حماس بالالتزام بتعهداتها

10:02 ص

الوكيل الإخباري- طالب ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بالالتزام بالتعهدات التي قطعتها أمام الوسطاء، وبإعادة جميع المحتجزين القتلى إلى إسرائيل. اضافة اعلان





وأكد الديوان أن الحكومة وأجهزة البحث والإنقاذ ملتزمة وتعمل على إعادة رفات المحتجزين العالقين بهدف دفنهم .