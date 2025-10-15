الأربعاء 2025-10-15 10:21 ص
 

فيديو - 3 إصابات وأزمة خانقة بحادث سير على طريق إربد–عمان

الأربعاء، 15-10-2025 08:26 ص

الوكيل الإخباري- وقع حادث سير بعد نزول ثغرة عصفور على طريق إربد–عمّان، إثر تصادم بين مركبتين، ما تسبب بحدوث أزمة مرورية في الموقع، وفق ما أفاد به شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري".

وقال الشهود إن كوادر  الدوريات الخارجية تواجدت في  موقع الحادث لتسيير حركة المرور وإزالة أثر الحادث.

ونتج عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص وإعاقة مؤقتة للمسرب الأيسر من الطريق، فيما تعمل مجموعات الدوريات الخارجية في الموقع على رفع الإعاقات وتنظيم الحركة المرورية بعد إسعاف المصابين من قبل كوادر الدفاع المدني.

 

 
 
