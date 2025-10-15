فيديو - 3 إصابات وأزمة خانقة بحادث سير على طريق إربد–عمان

الوكيل الإخباري- وقع حادث سير بعد نزول ثغرة عصفور على طريق إربد–عمّان، إثر تصادم بين مركبتين، ما تسبب بحدوث أزمة مرورية في الموقع، وفق ما أفاد به شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري".

اضافة اعلان



وقال الشهود إن كوادر الدوريات الخارجية تواجدت في موقع الحادث لتسيير حركة المرور وإزالة أثر الحادث.



ونتج عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص وإعاقة مؤقتة للمسرب الأيسر من الطريق، فيما تعمل مجموعات الدوريات الخارجية في الموقع على رفع الإعاقات وتنظيم الحركة المرورية بعد إسعاف المصابين من قبل كوادر الدفاع المدني.