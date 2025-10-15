فيديو - 3 إصابات وأزمة خانقة بحادث سير على طريق إربد–عمان

وقال الشهود إن كوادر الدوريات الخارجية تواجدت في موقع الحادث لتسيير حركة المرور وإزالة أثر الحادث.
ونتج عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص وإعاقة مؤقتة للمسرب الأيسر من الطريق، فيما تعمل مجموعات الدوريات الخارجية في الموقع على رفع الإعاقات وتنظيم الحركة المرورية بعد إسعاف المصابين من قبل كوادر الدفاع المدني.
أزمة مرورية اثر حادث سير — Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 15, 2025
#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/JdkEruQHzt
