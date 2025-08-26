فيديو .. إصابة مسن وسائق دراجة في حادث دهس بشارع المدينة في عمان

وبحسب شهود عيان، فقد صدم سائق الدراجة النارية المسن أثناء عبوره الشارع، ما أدى إلى إصابتهما معًا بجروح ورضوض متفاوتة.
وحضرت على الفور كوادر إدارة السير والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.
إصابة مسن وسائق دراجة في حادث دهس بشارع المدينة المنورة في عمان#الأردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/wcI4xnAqsf— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 26, 2025
