فيديو .. إصابة مسن وسائق دراجة في حادث دهس بشارع المدينة في عمان

الثلاثاء 2025-08-26 10:35 م
 

الثلاثاء، 26-08-2025 10:28 م
الوكيل الإخباري- التقطت عدسة "الوكيل" اللحظات الأولى لحادث دهس وقع مساء اليوم الثلاثاء في شارع المدينة بالعاصمة عمان، أسفر عن إصابة رجل مسن وسائق دراجة نارية.اضافة اعلان


وبحسب شهود عيان، فقد صدم سائق الدراجة النارية المسن أثناء عبوره الشارع، ما أدى إلى إصابتهما معًا بجروح ورضوض متفاوتة.

وحضرت على الفور كوادر إدارة السير والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.
 
 
