"التعليم العالي" يقر أعداد الطلبة في "القبول الموحد" اليوم والنتائج نهاية أيلول

ورجّح الخطيب إعلان نتائج القبول الموحد (البكالوريوس والدبلوم المتوسط) للعام الدراسي 2025-2026 نهاية الشهر المقبل.
وقال إنّ عدد طلبات القبول الموحد المقدمة والمخزنة بشكل صحيح بلغ أكثر من 78 ألف طلب.
