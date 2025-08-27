الأربعاء 2025-08-27 01:45 م
 

"التعليم العالي" يقر أعداد الطلبة في "القبول الموحد" اليوم والنتائج نهاية أيلول

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
الأربعاء، 27-08-2025 12:24 م

الوكيل الإخباري-   يُقر مجلس التعليم العالي، خلال جلسته الأربعاء، الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الدراسي 2025-2026، بحسب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب.

ورجّح الخطيب  إعلان نتائج القبول الموحد (البكالوريوس والدبلوم المتوسط) للعام الدراسي 2025-2026 نهاية الشهر المقبل.


وقال إنّ عدد طلبات القبول الموحد المقدمة والمخزنة بشكل صحيح بلغ أكثر من 78 ألف طلب.

 
 
