"التعليم العالي" يقر أعداد الطلبة في "القبول الموحد" اليوم والنتائج نهاية أيلول

الوكيل الإخباري- يُقر مجلس التعليم العالي، خلال جلسته الأربعاء، الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الدراسي 2025-2026، بحسب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب.

اضافة اعلان



ورجّح الخطيب إعلان نتائج القبول الموحد (البكالوريوس والدبلوم المتوسط) للعام الدراسي 2025-2026 نهاية الشهر المقبل.