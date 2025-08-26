توفي بحادثة مؤسفة في عمّان.. السيرة الذاتية للنائب الأسبق أبو سويلم

الوكيل الإخباري - شهدت العاصمة عمّان حادثة مؤسفة، مساء اليوم الثلاثاء، تمثلت بمقتل النائب الأسبق موسى أبو سويلم أحد أعضاء مجلس النواب السابع عشر، الذي عُرف بمسيرته الأكاديمية وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في مجلس النواب.

والنائب الراحل وُلد في المملكة الأردنية الهاشمية، وأكمل دراساته في الأردن والمملكة العربية السعودية، حيث حصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى، ثم أكمل دراساته العليا في الجامعة الأردنية ليحصل على الماجستير والدكتوراه في القضاء الشرعي.



على الصعيد الأكاديمي، عمل أبو سويلم محاضرا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وتقلّد منصب مساعد عميد شؤون الطلبة فيها، إضافة إلى عضويته في لجنة تطوير الجامعة، كما كان خطيباً في مساجد وزارة الأوقاف منذ عام 1989، وعمل مدرساً في مدارس وزارة التربية والتعليم بين عامي 1984 و2002.



نال النائب ثقة أبناء دائرته في العاصمة عمّان – الدائرة الخامسة، بعد أن حصل على 3610 أصوات، ممثلاً للمقعد النيابي المسلم.

وخلال عمله البرلماني، شغل عضوية لجنة الاقتصاد والاستثمار، كما اتسم برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي بملامح إصلاحية.

إلى جانب عمله الأكاديمي والسياسي، كان النائب عضواً في عدد من اللجان والجمعيات الخيرية، وعضواً في رابطة علماء الأردن، إضافة إلى كونه عضواً فخرياً لدى نادي شباب القصر الرياضي الثقافي، ومشاركاً في عدة مؤتمرات علمية محلية ودولية.



برحيله، فقدت الساحة الأردنية شخصية أكاديمية وسياسية تركت أثراً في ميادين متعددة، فيما خيّم الحزن على زملائه السابقين في البرلمان وطلابه ومحبيه في المجتمع.

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغًا ورد مساء الثلاثاء، بقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار باتجاه شخص وزوجته وابنه أثناء وجودهم في منطقة أبو نصير شمال العاصمة عمّان، مما أدى إلى وفاة الأب وابنه، وإصابة الزوجة، وهي بحالة سيئة.