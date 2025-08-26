توفي بحادثة مؤسفة في عمّان.. السيرة الذاتية للنائب الأسبق أبو سويلم

على الصعيد الأكاديمي، عمل أبو سويلم محاضرا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وتقلّد منصب مساعد عميد شؤون الطلبة فيها، إضافة إلى عضويته في لجنة تطوير الجامعة، كما كان خطيباً في مساجد وزارة الأوقاف منذ عام 1989، وعمل مدرساً في مدارس وزارة التربية والتعليم بين عامي 1984 و2002.
نال النائب ثقة أبناء دائرته في العاصمة عمّان – الدائرة الخامسة، بعد أن حصل على 3610 أصوات، ممثلاً للمقعد النيابي المسلم.
برحيله، فقدت الساحة الأردنية شخصية أكاديمية وسياسية تركت أثراً في ميادين متعددة، فيما خيّم الحزن على زملائه السابقين في البرلمان وطلابه ومحبيه في المجتمع.
