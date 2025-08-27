"جو أكاديمي" تحتفي بأوائل الثانوية العامة من طلابها وتكرم معلميهم المتميزين بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق

12:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743822 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تصدرت "جو أكاديمي"، منصة الـ2.2 مليون طالب، المشهد التعليمي في إطار نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، إثر تحقيق طلابها النسبة الأكبر ضمن قائمة الأوائل على مستوى المملكة؛ حيث تمكن 31 طالباً من طلابها من الحلول ضمن القائمة من أصل 35 طالباً، وذلك في انعكاس لمهنية كوادرها التدريسية، ولفاعلية حلولها وأدواتها التعليمية الإلكترونية النوعية بما تنطوي عليه من محتوى متكامل ومبني على أسس علمية، تقدمه بأسلوب تفاعلي تحفيزي بما يلائم الطلبة. اضافة اعلان





واحتفاءً بهذه المناسبة التي عززت من ريادة المنصة لقطاع التعليم الإلكتروني وحلول التكنولوجيا التعليمية، فقد كرمت "جو أكاديمي" طلابها الأوائل من مختلف فروع الثانوية العامة تقديراً لاجتهادهم خلال مسيرتهم الدراسية معها، وحرصاً على تسليط الضوء على إنجازهم ليكونوا نموذجاً يحتذى به، هذا إلى جانب تكريم معلمي هؤلاء الطلاب لتميزهم في إيصال المعرفة بفاعلية، ولدورهم الكبير في تحفيز ودعم طلابهم، وذلك ضمن احتفالية أقامتها تحت رعاية وزير التربية والتعليم السابق الدكتور إبراهيم بدران، على مسرح قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب.



وقد شهدت الاحتفالية العديد من الفعاليات التي شملت الفقرات التفاعلية والترفيهية مع هدايا قيمة، إلى جانب سحوبات على منح جامعية، فضلاً عن كلمة ملهمة وتحفيزية ألقاها ضيف الاحتفالية الشيخ علاء جابر، مختتمة بتسليم راية التفوق من الطلبة الخريجين لطلبة العام الدراسي الجديد، وبافتتاح نسخة 2025-2026 من مبادرة "عينك على المستقبل" الهادفة لتوجيه الطلاب لاختيار تخصصاتهم الجامعية المستقبلية بما يتناسب مع اهتماماتهم ومؤهلاتهم.



وفي تعليق له، قال مؤسس "جو أكاديمي" ورئيسها التنفيذي، المهندس علاء جرار: "فخورون بتفوق طلابنا وهو ما نعتبره إنجازاً يبرز الكفاءة في تنفيذ رؤيتنا الرامية لنشر التعليم الإلكتروني النوعي دون قيود وتقديم نموذج أكاديمي وتربوي تتكامل فيه أدواتنا التعليمية القائمة على منظومة من عناصر التميز التي تعتبر التكنولوجيا من أهمها، والمطورة لمواكبة احتياجات الجيل بما يراعي الفروقات الفردية، مع إبداع معلمينا، والتزام طلابنا. نبارك للمكرمين ونوجه خالص الشكر للمعلمين والمدارس وأولوياء الأمور على دعم الطلبة ومساندتهم لتحقيق التفوق."



واختتم جرار بالقول: "نؤمن بأن الاستثمار في التعليم النوعي هو الاستثمار الأجدى لصناعة المستقبل الأفضل على مستوى الفرد والمجتمع والوطن. لذلك، سنواصل مسيرتنا في رفد المملكة بالمزيد من المواهب الواعدة التي نعمل على تهيئتها لتكون درع الوطن للبناء والتقدم، من خلال الاستمرار في رفع جودة التعليم الإلكتروني التفاعلي النوعي وتعزيز مخرجاته، مع التزام دائم بتوفير بيئة تعليمية تفتح آفاق التميز والإبداع."



ويشار إلى أن منصة "جو أكاديمي" التي استطاعت على مدار السنوات الـ5 الماضية الوصول لشريحة واسعة من الطلاب، حتى باتت تخدم اليوم أكثر من 2.2 مليون طالب من طلاب الصف الأول حتى التوجيهي، تقدم برنامجاً تعليمياً شاملاً لطلاب التوجيهي، يمزج بين الدروس الافتراضية الحية التفاعلية المصورة لمختلف المواد الدراسية، والدروس المسجلة كنسخة من الدروس الافتراضية الحية التي يمكن الوصول إليها بسهولة عند التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://joacademy.com/، أو التسجيل من حسابات جوجل وفيسبوك.



