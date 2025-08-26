مجموعة المناصير تُدشن أولى محطاتها لتعبئة المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط CNG

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة المناصير عن إطلاق وتشغيل محطة لتعبئة المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، والتي تُعد من محطات الغاز الطبيعي الأولى، وأول محطة "متنقلة" لتعبئة المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط في المملكة الأردنية الهاشمية.



تم افتتاح المحطة في مبنى شركة "المناصير لتجارة الآليات"، برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية معالي الدكتور صالح الخرابشة، وحضور رئيس هيئة تنظيم قطاعة الطاقة المهندس زياد السعايدة ومدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة ، وبحضور كلٍ من المهندس ياسر المناصير، المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات، والدكتور رامز خوري نائب المدير العام ، والمهندس خلدون الديري، المدير العام لشركة المناصير لتجارة الآليات، إلى جانب عدد من الحضور والضيوف الكرام من الشركاء وممثلي وسائل الإعلام.



افتتاح هذه المحطة يشكل إنجازاً جديداً لمجموعة المناصير، ويمثل خطوة استراتيجية رائدة نحو تطبيق حلول الطاقة النظيفة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بما ينسجم مع توجهات المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، ودعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في بناء شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي، والاعتماد على الموارد المستدامة من مصادر وطنية.



تعاوُنٌ استراتيجي بين شركات مجموعة المناصير

يجمع هذا المشروع بين خبرات شركات المجموعة، حيث قامت المناصير للزيوت والمحروقات بإنشاء المحطة وتزويدها بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة، في حين وفّرت المناصير لتجارة الآليات الموقع المثالي لها، بالإضافة إلى المركبات التي تعمل على الغاز الطبيعي والتي ستستخدمها شركات المجموعة المختلفة.



محطة رائدة للطاقة النظيفة المُستدامة



تُستخدم المحطة الجديدة لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود صديق للبيئة، كبديل عن الديزل والبنزين، لما يتميز به من:

تقليل الانبعاثات الضارة.

كفاءة تشغيلية عالية.

تكلفة اقتصادية أقل مقارنةً بالوقود التقليدي.

وتتم عملية التعبئة وفق أعلى معايير السلامة والأمان العالمية، بدءًا من اصطفاف المركبة في الموقع المخصص، وصولًا إلى ضخ الغاز في خزان المركبة تحت ضغط عالٍ يتراوح بين 200 – 250 بار باستخدام الضواغط المعززة والمعدات المخصصة، مما يضمن أمان العملية وكفاءتها.



ريادة أردنية في أسطول المركبات



شركة المناصير للزيوت والمحروقات ، وهي إحدى شركات مجموعة المناصير، أول شركة في الأردن تُشغّل مركبات ثقيلة تعمل بالكامل بالغاز الطبيعي المضغوط، وتمتلك حاليًا أسطولًا يضم 15 شاحنة كبيرة تعمل بنسبة 100% بهذا الوقود النظيف. الأمر الذي يعكس التزامها بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتبنّي أحدث الحلول المستدامة.



وفي إطار خطتها التوسعية، تستعد مجموعة المناصير لافتتاح مركز متطور لتحويل المركبات من استخدام الديزل بشكل حصري إلى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط. عملية التحويل هذه ستتم في مبنى شركة المناصير لتجارة الآليات – "العاديات"، والذي يُعتبر أكبر مركز لصيانة المركبات الثقيلة والمتوسطة في الشرق الأوسط. وستتم عملية التحويل بإشراف مهندسين مختصين، بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، وبما يتناسب مع القوانين الخاصة بالسلامة والأمان المعمول بها في هذا المجال.



كما ستقوم المناصير لتجارة الآليات بتركيب محطة متنقلة بنهاية شهر أيلول لضغط غاز حقل الريشة إلى 250 بار وتحميله في الحاويات المخصصة باستخدام أحدث المعدات الأوروبية.



نحو اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام



يمثّل هذا المشروع خطوة نوعية تؤكد موقع شركات مجموعة المناصير الريادي في قطاع الطاقة، ويعكس التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، ودعم رؤية التحديث الاقتصادي، والمضي بخطوات عملية نحو بناء مستقبل أخضر وأكثر استدامة للأردن.



عن مجموعة المناصير



تُعد مجموعة المناصير، منذ تأسيسها عام 1999، من الشركات الرائدة في الأردن والمنطقة في قطاعات الطاقة، والتعدين، ومواد البناء، والحلول الطبيعية وغيرها من القطاعات الحيوية. كما تلعب دورًا محوريًا في توفير فرص عمل متنوعة للأردنيين والمقيمين. وتتميز بتقديم منتجات عالية الجودة في مختلف الصناعات، إلى جانب مساهمتها في تعزيز بيئة قائمة على الابتكار والاستدامة، بما يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة. وقد تم تصنيف مجموعة المناصير أربع مرات ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" الصادرة عن فوربس الشرق الأوسط، كان أحدثها في عام 2025. كما حازت المجموعة - مُمَثَّلة بمجمّع المناصير الصناعي- على الجولة الثانية من جائزة الجودة العربية في عام 2023، لتكون بذلك أول شركة أردنية تحصل على هذه الشهادة تقديرًا لأدائها المتميز. كما تلعب مجموعة المناصير دوراً هاماً في المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات المجتمعية عدا عن الممارسات الصديقة للبيئة حيث فاز مصنع الكيماويات التابع لمجمّع المناصير الصناعي على جائزة المصنع الأخضر من غرفة صناعة الأردن للدورة 2022-2023.

