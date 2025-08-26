الأمن يكشف تفاصيل مقتل شخص وابنه وإصابة زوجته في أبو نصير

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى فور تلقي البلاغ تحديد مطلق النار، الذي تبين أنه ذو صلة قرابة بالمجني عليهم، وقد قام بتسليم نفسه، وضبط السلاح الناري المستخدم، وما زالت التحقيقات جارية.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح من الأمن العام حول جريمة أبو نصير
-
عبيدات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن في الأمم المتحدة
-
إنجاز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتصدر قمة مُلهم بعمان
-
مهرجان الفحيص تظاهرة ثقافية أبرزت عراقة المدينة
-
مدير الأمن العام يلتقي السفير الأسترالي في المملكة
-
السفير هنداوي يقدّم أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً للأردن لدى سلوفاكيا
-
توكاييف يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله كازاخستان
-
وزير الشؤون السياسية: المرأة شريك في رسم السياسات العامة وصناعة القرار