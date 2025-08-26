الأمن يكشف تفاصيل مقتل شخص وابنه وإصابة زوجته في أبو نصير

09:04 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغًا ورد مساء اليوم بقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار باتجاه شخص وزوجته وابنه أثناء وجودهم في منطقة أبو نصير شمال العاصمة، مما أدى إلى وفاة الأب وابنه وإصابة الزوجة، وهي بحالة سيئة.





وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى فور تلقي البلاغ تحديد مطلق النار، الذي تبين أنه ذو صلة قرابة بالمجني عليهم، وقد قام بتسليم نفسه، وضبط السلاح الناري المستخدم، وما زالت التحقيقات جارية.