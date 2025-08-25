نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025 - رابط

الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025، يوم الأربعاء الموافق 27 آب، عند الساعة الخامسة مساءً .

