الإثنين 2025-08-25 03:14 م
 

نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025 - رابط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 25-08-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري-   قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025، يوم الأربعاء الموافق 27 آب، عند الساعة الخامسة مساءً .

اضافة اعلان

 

وسيتم اعلان النتائج عبر الرابط (http://tawjihi.jo) حال صدورها . 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية

شؤون برلمانية رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية

fry

أخبار الشركات اختتام بطولة كابيتال بنك للجولف في عمّان

لىلىلى

طب وصحة دراسة: فقدان أوميغا 3 لدى النساء قد يفسر ارتفاع إصابتهن بالزهايمر

اىفل

طب وصحة نظام غذائي صحي يضاعف تركيز الطلاب قبل بدء العام الدراسي

حججححج

طب وصحة تناول اللوز يوميا قد يقلل من تلف الخلايا ويطيل العمر الصحي

بل

أخبار الشركات "زين" تتوسّع إقليمياً في برنامجها ZGI لتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في أسواق المنطقة

تعبيرية

أخبار محلية التربية: استحداث 55 غرفة صفية للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025 - رابط



 
 





الأكثر مشاهدة