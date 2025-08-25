نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025 - رابط

-
أخبار متعلقة
-
التربية: استحداث 55 غرفة صفية للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة
-
مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
-
تربويون يؤكدون أهمية تهيئة الأبناء نفسيا وتنظيم وقتهم بعد العطلة
-
مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يتفقد محطة الطفيلة
-
افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية الهندسة بجامعة مؤتة
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة
-
الضريبة: اصدار 100 مليون فاتورة من خلال نظام الفوترة منذ نيسان الماضي