الأربعاء 2025-08-27 01:47 م
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 27-08-2025 11:52 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وتواصل "جماعات الهيكل" استهداف المسجد الأقصى، مستغلة المناسبات الدينية في مسعى لتهويده، في حين تتواصل الدعوات المقدسية ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع الديني والتاريخي القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه.

كما يواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتتصاعد أعداد المقتحمين وتنتهك حرمات المسجد بشكل أكبر خلال الأعياد والمناسبات اليهودية.
 
 
