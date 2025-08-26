الثلاثاء 2025-08-26 08:59 م
 

إليكم مواعيد العطل الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2025

الثلاثاء، 26-08-2025 07:57 م

الوكيل الإخباري- مع صدور قرار رئيس الوزراء جعفر حسان بتعطيل الدوام يوم الخميس الموافق الرابع من أيلول المقبل، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتساءل الأردنيين عن العطل الرسمية المتبقية لعام 2025.

وبحسب رصد موقع "الوكيل الإخباري"، فهذه العطل المتبقية للأردنيين:


المولد النبوي الشريف: يوم الخميس، 4 أيلول، لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

عيد الميلاد المجيد: يوم الخميس، 25 ديسمبر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 
 
