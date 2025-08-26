إليكم مواعيد العطل الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2025

الوكيل الإخباري- مع صدور قرار رئيس الوزراء جعفر حسان بتعطيل الدوام يوم الخميس الموافق الرابع من أيلول المقبل، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتساءل الأردنيين عن العطل الرسمية المتبقية لعام 2025.

وبحسب رصد موقع "الوكيل الإخباري"، فهذه العطل المتبقية للأردنيين: