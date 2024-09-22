مصدر في الصحة: إنتاج أمصال الأفاعي السامة في الأردن مستحيل !

الوكيل الإخباري-اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الصحة بأن عملية إنتاج أمصال الأفاعي السامة في الأردن يستحيل عملياً ، نظراً لتطلب إنتاجها لتكنولوجيا متطورة جداً ومبالغ مالية طائلة . اضافة اعلان





وأكد المصدر أن الدول المصنعة لهذه الأمصال لا توفر خدمة تصديرها للأردن، الأمر الذي يزيد من صعوبة علاج الذين يتعرضون للدغات هذه الأفاعي ، حتى يتم توفير جرعات الأمصال بشكل فردي .



وأشار أن عملية إنتاج الأمصال تتطلب تكنولوجيا متطورة للغاية وأبحاث ودراسات مكثفة ، حتى الوصول إلى إنتاج الأمصال المضادة لسموم الأفاعي في المنطقة ، كأفعى فلسطين وأفعى الحراشف المنشارية .



جدير بالذكر أن الصيف الماضي شهد حالات لدغ كثيرة لهذه الأفاعي ، وهو الأمر الذي كشف عن حاجة المملكة لمصدر مورد لهذه الأمصال الفعالة ضد سموم أفعى فلسطين وأفعى الحراشف المنشارية.