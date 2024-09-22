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مصدر في الصحة: إنتاج أمصال الأفاعي السامة في الأردن مستحيل !

أفعى فلسطين
أفعى فلسطين
الأحد، 22-09-2024 12:30 م

الوكيل الإخباري-اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الصحة بأن عملية إنتاج أمصال الأفاعي السامة في الأردن يستحيل عملياً ، نظراً لتطلب إنتاجها لتكنولوجيا متطورة جداً ومبالغ مالية طائلة .اضافة اعلان


وأكد المصدر أن الدول المصنعة لهذه الأمصال لا توفر خدمة تصديرها للأردن، الأمر الذي يزيد من صعوبة علاج الذين يتعرضون للدغات هذه الأفاعي ، حتى يتم توفير جرعات الأمصال بشكل فردي .

وأشار أن عملية إنتاج الأمصال تتطلب تكنولوجيا متطورة للغاية وأبحاث ودراسات مكثفة ، حتى الوصول إلى إنتاج الأمصال المضادة لسموم الأفاعي في المنطقة ، كأفعى فلسطين وأفعى الحراشف المنشارية .

جدير بالذكر أن الصيف الماضي شهد حالات لدغ كثيرة لهذه الأفاعي ، وهو الأمر الذي كشف عن حاجة المملكة لمصدر مورد لهذه الأمصال الفعالة ضد سموم أفعى فلسطين وأفعى الحراشف المنشارية.

 
gnews

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