مصدر في الصحة: إنتاج أمصال الأفاعي السامة في الأردن مستحيل !

وأكد المصدر أن الدول المصنعة لهذه الأمصال لا توفر خدمة تصديرها للأردن، الأمر الذي يزيد من صعوبة علاج الذين يتعرضون للدغات هذه الأفاعي ، حتى يتم توفير جرعات الأمصال بشكل فردي .
وأشار أن عملية إنتاج الأمصال تتطلب تكنولوجيا متطورة للغاية وأبحاث ودراسات مكثفة ، حتى الوصول إلى إنتاج الأمصال المضادة لسموم الأفاعي في المنطقة ، كأفعى فلسطين وأفعى الحراشف المنشارية .
جدير بالذكر أن الصيف الماضي شهد حالات لدغ كثيرة لهذه الأفاعي ، وهو الأمر الذي كشف عن حاجة المملكة لمصدر مورد لهذه الأمصال الفعالة ضد سموم أفعى فلسطين وأفعى الحراشف المنشارية.
-
أخبار متعلقة
-
سوري يعثر على شيكين بـ16 الف دينار على أوتوستراد الزرقاء
-
سدود الأردن تستقبل الشتاء بربع سعتها التخزينية
-
بفضل التقنيات والتطور .. الأردنيون يعزفون عن عمرات الشركات
-
التربية تعلن عن آلية جديدة لصرف مستحقات المكرمة الملكية
-
"رصاصة طائشة" تخترق مركبة مواطن في جرش
-
المهن الميكانيكية: تفقدوا إطارات مركباتكم
-
البلبيسي: لا قلق من "جدري القرود" أردنيا.. ونواصل الرصد
-
مع دخول الخريف .. "مكافحة الأوبئة" ينصح الأردنيين بأخذ مطعوم الانفلونزا