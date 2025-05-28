مطب في المدورة يتسبب بإصابة حاجين أردنيين وحالتهما متوسطة

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الوكيل الإخباري- أصيب حاجين أردنيين: الحاج سلطان الدقامسة، والحاجة ريما مصباح برضوض بسبب مطب "مخفي" في منطقة المدورة قبل الحدود الأردنية السعودية. اضافة اعلان





وجرى نقل الحاجين إلى المستشفى في المدينة المنورة ووصفت حالتهم بالمتوسطة.



من جهته أوعز وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة وبناءً على التقارير الطبية بنقل الحاجين عبر سيارة إسعاف إلى مكة المكرمة لاستكمال مشاعر الحج، واطمئن على حالتهم الصحية، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور علي الدقامسة لـ"الوكيل الإخباري".



وكان تفاجأ سائق الحافلة بوجود المطب على الطريق ما أدى إلى حدوث ارتطام قوي تسبب لاحقا بإصابة الحاجين، وسط تساؤلات حول مدى إجراءات سلامة الطريق.