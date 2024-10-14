وزير الزراعة: إسرائيل "تترجّى" لإعادة الاستيراد من الأردن.. ولا وجود للكوليرا في الخضار الأردنية

وبين عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن هذه الأخبار لو كانت صحيحة لما كان الجانب الإسرائيلي "يترجّى" الأردن لإعادة فتح باب التصدير مرة أخرى ، مشيراً إلى أن التصدير موقوف بشكل تام إلى الجانب الإسرائيلي .
وأشار إلى أن هناك خمس جهات رسمية تقوم بما يقارب 50 فحص أسبوعياً لضمان سلامة مياه الزراعة ، وهي "وزارة الصحة والمياه والزراعة والبيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، وذلك لضمان سلامة المستهلك الأردني والأسر الأردنية بالمقام الأول ، وهو ما ينفي هذه الاتهامات ويدحضها لكون وجود الكوليرا في المياه الخاصة بالزراعة يعني وجود أكثر من 5 مليون مصاب بالكوليرا في الأردن .
وأكد حنيفات بأن الأردن ارتفع في نتائج "المتبقيات المسرطنة في المياه" إلى مصاف دول العالم في هذا الملف ، حيث تشكل النتائج السلبية في دول العالم 90% ، فيما تشكل في الأردن ما نسبته 91% ، وهو ما يعني خلو الأردن من هذه الأمراض التي ادعى وجودها الجانب الإسرائيلي .
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