وزير الزراعة: إسرائيل "تترجّى" لإعادة الاستيراد من الأردن.. ولا وجود للكوليرا في الخضار الأردنية

10:03 ص

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الوكيل الإخباري- نفى وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات جميع الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية مضللة حول وجود "الكوليرا" في الخضار الأردنية . اضافة اعلان





وبين عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن هذه الأخبار لو كانت صحيحة لما كان الجانب الإسرائيلي "يترجّى" الأردن لإعادة فتح باب التصدير مرة أخرى ، مشيراً إلى أن التصدير موقوف بشكل تام إلى الجانب الإسرائيلي .



وأشار إلى أن هناك خمس جهات رسمية تقوم بما يقارب 50 فحص أسبوعياً لضمان سلامة مياه الزراعة ، وهي "وزارة الصحة والمياه والزراعة والبيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، وذلك لضمان سلامة المستهلك الأردني والأسر الأردنية بالمقام الأول ، وهو ما ينفي هذه الاتهامات ويدحضها لكون وجود الكوليرا في المياه الخاصة بالزراعة يعني وجود أكثر من 5 مليون مصاب بالكوليرا في الأردن .



وأكد حنيفات بأن الأردن ارتفع في نتائج "المتبقيات المسرطنة في المياه" إلى مصاف دول العالم في هذا الملف ، حيث تشكل النتائج السلبية في دول العالم 90% ، فيما تشكل في الأردن ما نسبته 91% ، وهو ما يعني خلو الأردن من هذه الأمراض التي ادعى وجودها الجانب الإسرائيلي .







