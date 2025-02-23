وزير الطاقة: الأسطوانات البلاستيكية خيار ثاني وللمواطن حرية الاختيار

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن معنيتان بتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مستثمرين طلبوا في وقت سابق اعتماد استخدام أسطوانات الغاز البلاستيكية في الأردن. اضافة اعلان





وخلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أوضح الخرابشة أن الأردن من بين الدول القليلة التي لا تزال تستخدم الأسطوانات الحديدية فقط، بينما دول عديدة انتقلت إلى استخدام الأسطوانات البلاستيكية التي تتميز بخفة وزنها، وأمانها العالي، ومقاومتها للانفجار.



وأشار إلى أن المختبرات في مؤسسة المواصفات والمقاييس قادرة على اختبار هذه الأسطوانات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مما يضمن تحقيق أقصى درجات السلامة قبل السماح بتداولها في الأسواق.



كما شدد الوزير على أن اعتماد الأسطوانات البلاستيكية لا يعني إلغاء الحديدية، بل ستكون هناك حرية للمواطن في اختيار المنتج الذي يناسبه، سواء البلاستيكي أو الحديدي، وفقًا لتفضيلاته واحتياجاته.