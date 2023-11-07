الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

الملك: استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي

في تسعيرة ثانية .. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

كتائب القسام تدمر 13 دبابة صهيونية منذ الصباح لغاية الآن

الخارجية: إجلاء 4 أردنيين من جمهورية السودان اليوم

الأونروا: عملياتنا في غزة قد تتوقف بسبب نقص الوقود

شاهد بالفيديو التحام مقاومي القسام مع العدو في بيت لاهيا

الصليب الأحمر: المساعدات تصل إلى غزة ببطء

"القسام" تعلن عن تدمير دبابة صهيونية شمال بيت حانون

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية

بـ "ولاعة المقاومة" تدمير الجرافة الإسرائيلية دي 9

عاجل

كتائب القسام تدمر 13 دبابة صهيونية منذ صباح لغاية الآن

الثلاثاء، 07-11-2023 02:46 م

آرسنال يضع البرازيل في ورطة

112023772852776855441


الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن آرسنال سيضع منتخب البرازيل في ورطة بعدما أبدى النادي رغبته في عدم انضمام لاعبه غابرييل جيسوس إلى منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

قالت الصحيفة إن "المدفعجية" يريد عدم مشاركة جيسوس في مباراتي "السيليساو" أمام كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.   

وأوضحت: "اللاعب البرازيلي لم يشارك في مباراة الفريق أمام نيوكاسل التي انتهت بفوز الأخير 1-0، بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة". وتابعت: "المنتخب البرازيلي يعاني فعلياً من غيابات مؤثرة بداعي الإصابات التي ستبعد نيمار جونيور ولوكاس باكيتا". وذكرت: "المدرب ميكيل أرتيتا كان يأمل أن يعود جيسوس أمام نيوكاسل، بينما في حال قام بإشراكه أمام إشبيلية الأربعاء في الدوري أبطال أوروبا، أو ضد بيرنلي في الدوري سيكون من الصعب أن يمنع اللاعب من الانضمام إلى منتخب بلاده".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120237142642837231207

الخليفي: لم أشاهد بيان الريال.. والدوري السعودي لا يهددنا

11202371490101047293 (1)

طريق الريال والبايرن مفروش بالورود إلى ثمن نهائي الأبطال

112023712437788908692

برشلونة يسعى لتأكيد تفوقه على شاختار في دوري أبطال أوروبا

1120237105856885729450

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

11202378934105522545

كواليس جديدة.. ميسي يرفض مليار الهلال!

112023775626225592134

عرض ثلاثي الزمالك للبيع يفجر أزمة فنية

أخبار متعلقة
1020232293240450681190

أرسنال يتعادل مع تشيلسي.. ويحافظ على سجله بلا هزيمة

10202391063366458045 (1)

الأردن يختتم مشاركته في الألعاب الآسيوية بالمركز 28

102023910220872957937 (1)

نجم ميلان ضمن 3 صفقات محتملة لريال مدريد

102023995515575964684

الفيصلي يشكل لجنة فنية

102023994042278198276

حكيمي أخطر مدافع في أوروبا

102023812206649732541

غياب الأسلحة يمهد طريق آرسنال لإنهاء عقدة جوارديولا