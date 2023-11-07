آرسنال يضع البرازيل في ورطة

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن آرسنال سيضع منتخب البرازيل في ورطة بعدما أبدى النادي رغبته في عدم انضمام لاعبه غابرييل جيسوس إلى منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.



قالت الصحيفة إن "المدفعجية" يريد عدم مشاركة جيسوس في مباراتي "السيليساو" أمام كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.



وأوضحت: "اللاعب البرازيلي لم يشارك في مباراة الفريق أمام نيوكاسل التي انتهت بفوز الأخير 1-0، بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة". وتابعت: "المنتخب البرازيلي يعاني فعلياً من غيابات مؤثرة بداعي الإصابات التي ستبعد نيمار جونيور ولوكاس باكيتا". وذكرت: "المدرب ميكيل أرتيتا كان يأمل أن يعود جيسوس أمام نيوكاسل، بينما في حال قام بإشراكه أمام إشبيلية الأربعاء في الدوري أبطال أوروبا، أو ضد بيرنلي في الدوري سيكون من الصعب أن يمنع اللاعب من الانضمام إلى منتخب بلاده".

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