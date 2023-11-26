آرسنال يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - استغل آرسنال تعثر مانشستر سيتي بتعادله أمام ليفربول 1-1، لينقض على صدارة "البريميير ليغ"، بعد أن عاد بفوز بشق الأنفس من عقر دار برينتفورد 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب GTech، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.



يدين الفريق اللندني بالفضل في اقتناص الانتصار الذي تأخر حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، للمهاجم الألماني الدولي البديل كاي هافيرتز صاحب الهدف، بعد أن نزل كبديل في الدقيقة 79.



ورفع آرسنال بهذه النتيجة رصيده إلى 30 نقطة يقتنص بها الصدارة، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ليفربول 1-1، بينما تجرع برينتفورد مرارة الخسارة الثانية توالياً، الخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة يأتي بها مؤقتاً في المرتبة 11.

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