جوارديولا يكذب ادعاء روي كين حول لقطة هالاند

الوكيل الإخباري - نفى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ادعاء روي كين قائد اليونايتد السابق، بأن حديثه مع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر عقب نهاية المباريات، يكون بهدف الاستعراض.



وتحدث جوارديولا مع هالاند عقب الفوز 3-0 على المان يونايتد الأحد الماضي، وذلك بشأن رأسية فشل المهاجم النرويجي في تسديدها داخل الشباك.



وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع بي بي سي "لا أحتاج في عمري الحالي، إلى القيام بشيء من أجل الأفراد".



وتابع "أقدر روي كين كثيرا، وفي بعض المباريات أتوجه للمستطيل الأخضر، وعندما أجد لاعبا أتحدث معه عن المباراة، وأعلم أيضا بتواجد الكاميرا".



وأضاف "في تلك اللحظة مع هالاند، كنت في الملعب وأردت الاحتفال مع الجماهير، وتحدثت مع النرويجي عن الهدف الثاني والكرة التي أهدرها، وأن ضربة الرأس كان يمكن أن تكون أقوى لتسكن الشباك، كما حدث أمام بيرنلي".



وأتم "لا أفكر عقب المباريات في الذهاب إلى اللاعبين من أجل الاستعراض أمام الجماهير، حيث يمكنني القيام بذلك في غرفة خلع الملابس".

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