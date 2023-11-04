السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

عملية نوعية جديدة من القسام تجهز على 5 من جنود الاحتلال

تركيا تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور

بالفيديو .. تفاصيل مروعة يرويها طفل من غزة عن مجزرة مدرسة الفاخورة

تجارة الاردن تدعو القطاع التجاري للتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل

بدء الاجتماع العربي الأميركي في عمّان - صور

أطفال اربد يبعثون رسالة بلون الدم تضامنا مع غزة

الملك: نرفض محاولة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 21 نازحا في قصف الاحتلال مدخل طوارئ مستشفى القدس

الداخلية في غزة: توقف مولدات مستشفى كمال عدوان بشكل كامل

القدس : 15 شهيدا و394 حالة اعتقال و19 عملية هدم خلال الشهر الماضي

عاجل

بالفيديو .. تفاصيل مروعة يرويها طفل من غزة عن مجزرة مدرسة الفاخورة

السبت، 04-11-2023 03:35 م

جوارديولا يكذب ادعاء روي كين حول لقطة هالاند

1120234122924656164145


الوكيل الإخباري - نفى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ادعاء روي كين قائد اليونايتد السابق، بأن حديثه مع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر عقب نهاية المباريات، يكون بهدف الاستعراض.

وتحدث جوارديولا مع هالاند عقب الفوز 3-0 على المان يونايتد الأحد الماضي، وذلك بشأن رأسية فشل المهاجم النرويجي في تسديدها داخل الشباك.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع بي بي سي "لا أحتاج في عمري الحالي، إلى القيام بشيء من أجل الأفراد".

وتابع "أقدر روي كين كثيرا، وفي بعض المباريات أتوجه للمستطيل الأخضر، وعندما أجد لاعبا أتحدث معه عن المباراة، وأعلم أيضا بتواجد الكاميرا".

وأضاف "في تلك اللحظة مع هالاند، كنت في الملعب وأردت الاحتفال مع الجماهير، وتحدثت مع النرويجي عن الهدف الثاني والكرة التي أهدرها، وأن ضربة الرأس كان يمكن أن تكون أقوى لتسكن الشباك، كما حدث أمام بيرنلي".

وأتم "لا أفكر عقب المباريات في الذهاب إلى اللاعبين من أجل الاستعراض أمام الجماهير، حيث يمكنني القيام بذلك في غرفة خلع الملابس".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112023413525460823261

ميسي يكتسح الجميع.. نقاط العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية 2023

1120234134135144092429

إنريكي يكشف سر ثنائية حكيمي وديمبلي

1120234132344152953446

مختطفو والد دياز: لم نكن نعلم هويته

112023413162902820916

عاجل // بنزيما يفاجئ ريال مدريد بتفضيل نجم برشلونة على بيلينجهام

1120234123148934036023

عاجل // بكلمات قاطعة.. ميسي يحسم عودته لبرشلونة

1120234121652395971106

ريال مدريد يخطط لضم لاعب برشلونة السابق

أخبار متعلقة
1020232293240450681190

أرسنال يتعادل مع تشيلسي.. ويحافظ على سجله بلا هزيمة

10202321144111314349008

مثل كروي.. هالاند يد واحدة لا تصفق!

10202321114945437876235

مان سيتي يواجه برايتون بالدوري الانجليزي

10202316103236481891906 (1)

كارفاخال: حرمنا هالاند من هذا الأمر

102023812206649732541

غياب الأسلحة يمهد طريق آرسنال لإنهاء عقدة جوارديولا

1020235153117555439594

محرز مؤيدا الملف السعودي: نحن في المكان المناسب