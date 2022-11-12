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السبت، 12-11-2022 03:24 م

أبرز الهدافين في النسخ السابقة من كأس العالم

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الوكيل الإخباري - تنطلق النسخة الـ 22 من نهائيات كأس العالم في قطر يوم 20 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي بلقاء منتخب قطر المستضيف ومنتخب الإكوادور.

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وخارج سباق اللقب توزع خلال البطولة جوائز الحذاء الذهبي لأفضل هداف وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب والقفاز الذهبي لأفضل حارس.


وخلال النسخ السابقة البالغة 21 نسخة توج عدة لاعبين بجائزة هداف كأس العالم ولم يستطع أي لاعب تحقيق لقب الهداف في نسختين.

وفي مجموع النسخ السابقة يتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه ترتيب الهدافين برصيد 16 هدف سجلها في 4 نسخ ويتبعه البرازيلي الظاهرة رونالدو برصيد 15 هدفا في 4 نسخ، ثم الألماني جيرد مولر برصيد 14 هدفا من نسختين.

وفي نسخة واحدة يتصدر الفرنسي جوست فونتين الترتيب حيث سجل 13 هدفا في نسخة 1958، ويتبعه المجري ساندور كوتشيس الذي سجل 11 هدفا في نسخة 1954، والألماني جيرد مولر الذي سجل 10 أهداف في نسخة 1970.

وشهدت 3 نسخ تقاسم جائزة الهداف بين عدة لاعبين وهي نسخ 1962 بين 6 لاعبين ونسخة 1994 بين لاعبين ونسخة 2010 بين 4 لاعبين.

وفي ما يلي قائمة المتوجين بجائزة الهداف في النسخ السابقة لكأس العالم:

1930: غيليرمو ستابيل (الأرجنتين): 8 أهداف
1934: أولدريتش نييدلي (تشيكوسلوفاكيا): 5 أهداف
1938: ليونيداس (البرازيل): 7 أهداف.
1950: أديمير (البرازيل): 8 أهداف.
1954: ساندور كوتشيس (المجر): 11 هدفا.
1958: جوست فونتين (فرنسا): 13 هدفا.
1962: فلونون ألبيرت (المجر) وغارينشا وفافا (البرازيل) وفلانتين إيفانوف (الاتحاد السوفياتي) ودرازين يركوفيتش (يوغسلافيا) وليونيل سانشيز (التشيلي): 4 أهداف.
1966: أوزيبيو (البرتغال): 9 أهداف.
1970: جيرد مولر (ألمانيا): 10 أهداف.
1974: غجيغوج لاتو (بولندا): 7 أهداف.
1978: ماريو كامبيس (الأرجنتين): 6 أهداف.
1982: باولو روسي (إيطاليا): 6 أهداف.
1986: غاري لينيكر (إنجلترا): 6 أهداف.
1990: سالفادوري سكيلاتشي (إيطاليا): 6 أهداف.
1994: هريستو ستويشكوف (بلغاريا) وأوليغ سالينكو (روسيا): 6 أهداف.
1998: دافور سوكر (كرواتيا): 6 أهداف.
2002: رونالدو (البرازيل): 8 أهداف.
2006: ميروسلاف كلوزه (ألمانيا): 5 أهداف.
2010: توماس مولر (ألمانيا) ويسلي شنايدر (هولندا) ودافيد فيا (إسبانيا) ودييغو فورلان (أوروغواي): 5 أهداف.
2014: جيمس رودريغيز (كولومبيا): 6 أهداف.
2018: هاري كين (إنجلترا): 6 أهداف.

 

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