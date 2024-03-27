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الأربعاء، 27-03-2024 03:05 م

أبو زمع: المنتخب الأولمبي حقق الغاية من مشاركته ببطولة غرب آسيا

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الوكيل الإخباري -  أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم عبدالله أبو زمع، تحقق الفوائد الفنية التي جناها المنتخب في ختام مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة في مدينة الإحساء السعودية.

وحقق المنتخب الأولمبي ليلة أمس، فوزا على نظيره العراقي بنتيجة 3-1، ليحتل المركز الخامس في البطولة، من خسارة أمام السعودية وفوزين على منتخبي تايلند والعراق.

وجاءت مشاركة المنتخب الأولمبي في هذه البطولة، في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر الشهر المقبل.

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وقال أبو زمع عقب الفوز ليلة أمس على العراق" البطولة عادت بالفائدة المرجوة منها، حيث شكلت المنافسات محطة مهمة للتحضيرات وحققنا المطلوب من حيث الأداء الفني الذي قدمه اللاعبون خلال البطولة، إلى جانب استخدام أكثر من أسلوب خلال المواجهات".


وأضاف في تصريح "شهدت البطولة مشاركة منتخبات ذات تصنيف متقدم من خارج الإقليم، ما عزز أهميتها قبيل الاستحقاق الرسمي الشهر المقبل، والمتمثل بالنهائيات القارية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024".


وتغلب المنتخب الأولمبي أمس على العراق 3-1، حيث أحرز أهداف المنتخب مهند أبو طه، وعارف الحاج، وبكر كلبونة.  

 

ملاعب

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