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الأربعاء، 17-01-2024 04:00 م

أردني بتشكيلة الجولة الأولى في كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - اختير لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، محمود مرضي، ضمن تشكيلة الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا المقامة في قطر، وفق ما أعلن الاتحاد القاري للعبة الأربعاء.

وقاد مرضي، جناح فريق الحسين إربد، إلى جانب موسى التعمري، "النشامى" إلى فوز عريض 4-0 على ماليزيا في افتتاح المشاركة الخامسة للمنتخب في كأس آسيا.

وسجل مرضي والتعمري هدفين لكل منهما. ورغم هذا لم يتواجد مهاجم نادي مونبيليه الفرنسي في التشكيلة المعلنة.

وخرج مرضي مصابا من المباراة في الشوط الأول، وسط عدم يقين من مشاركته أمام كوريا الجنوبية السبت المقبل في الصراع على صدارة المجموعة الخامسة.

ويتصدر مرضي والتعمري إلى جانب الكوري الجنوبي لي كانغ إين لاعب باريس سان جيرمان، و الياباني تاكومي مينامينو متوسط ميدان موناكو، والتايلاندي سوباتشاي تشايديد، قائمة هدافي البطولة.

وكذلك، يتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية، في حين بقي رصيد البحرين وماليزيا خالياً من النقاط.

وفازت كوريا الجنوبية على البحرين 3-1 في الجولة الأولى.

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