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الأربعاء، 01-03-2023 04:20 م

أوساسونا يتحدى أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم

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الوكيل الإخباري -  تبدأ اليوم، الأربعاء، منافسات نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2022-2023، عندما يشهد ملعب أل سادار في الحادي عشر مساء مواجهة قوية تجمع بين أوساسونا بضيفه وجاره أتلتيك بلباو.

ويسعى أوساسونا إلى مواصلة مغامرته في كأس ملك وهو الذي أطاح بقطبي الأندلس ريال بيتيس حامل اللقب وجاره اشبيلية من ثمن وربع النهائي تواليا، علما أنه يدخل مباراة اليوم منتشيا بفوزه الثمين على مضيفه اشبيلية 3-2 في الدوري الإسباني.

بينما يأمل أتلتيك بلباو مواصلة انجازاته في مسابقة الكأس التي توج بلقبها 23 مرة في 39 مباراة نهائية، حيث يرغب في تحقيق الفوز اليوم لتعزيز موقفه قبل مواجهة الإياب وحسم التأهل إلى النهائي.

وتقام مباراة الإياب بكأس ملك إسبانيا بين أوساسونا وأتليتكو بلباو في الرابع من أبريل المقبل.

وتفصل نقطة واحدة بين الفريقين في الدوري الإسباني، حيث يحتل أوساسونا المركز الثامن أمام بلباو التاسع، وهما تعادلا سلبا في التاسع من الشهر الماضي على أرض بلباو في المرحلة السادسة عشرة من الليجا.

كان ريال بيتيس حامل لقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضى 2021-2022 قد ودع منافسات البطولة هذا الموسم.

في حين، يواجه برشلونة غريمه التقليدي وضيفه ريال مدريد غدا الخميس في كلاسيكو ناري بذهاب نصف النهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويتصدر فريق برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس ملك إسبانيا على مر التاريخ برصيد 31 لقبًا، ثم أتلتيك بيلباو وصيفًا برصيد 23 لقبًا، وريال مدريد ثالثًا برصيد 19 لقبا .

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