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الإثنين، 06-03-2023 02:56 م

أول تعليق لصلاح بعد تحقيقه الحلم التاريخي مع ليفربول

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الوكيل الإخباري -  أعرب النجم المصري محمد صلاح، عن سعادته بتحطيم الرقم القياسي الذي كان يسعى إليه منذ قدومه إلى ليفربول الإنجليزي، خلال مباراته أمام ضيفه مانشستر يونايتد (7-0) امس الأحد.

وساهم محمد صلاح في الفوز التاريخي الذي حققه ليفربول على ضيفه مانشستر يونايتد (7-0) في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من "البريمير ليغ"، بإحرازه هدفين "للريدز" في شباك "الشياطين الحمر"، في الدقيقتين (66، و83) على ملعب "آنفيلد".

ووصل "الفرعون" المصري إلى هدفه الـ129 بقميص "الريدز" اليوم ليحقق بذلك حلمة في كتابة التاريخ، وأصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في "البريميرليغ"، محطما رقم الأسطورة روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفا.

وقال صلاح، في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "مانشستر فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترات الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز".

وأضاف: "كل اللاعبين طمعوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف ونتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة معنوية في المباريات المقبلة".

وبشأن الإنجاز التاريخي الذي حققه اليوم، قال صلاح: "لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه من أحسن أيام حياتي".

وتابع: "عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز وحطمت رقما قياسيا كنت أسعى إليه منذ أول قدومي للنادي".

وأردف قائلا: "أتمنى أن أظل دائما أسعى وراء الأرقام القياسية.. وأنا محظوظ لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد".

وعزز النجم المصري رقمه القياسي كأفضل هداف لفريق ليفربول في مواجهاته أمام مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا.

كما أصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد، بعد جيمي فلويد هاسلبانك، وأول لاعب من ليفربول يسجل في ست مباريات متتالية في جميع المسابقات أمام "الشياطين الحمر".

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