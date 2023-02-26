أول تعليق من ريال مدريد على فضيحة برشلونة مع الحكام

الوكيل الإخباري - خرج نادي ريال مدريد عن صمته في القضية المثارة حول غريمه برشلونة مع خوسيه نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة للحكام في الدوري الإسباني.



وكان ريال مدريد قد رفض الهجوم على غريمه الأزلي برشلونة في قضية نيجريرا، المُتهم بالحصول على رشوة قيمتها 1.4 مليون يورو من إدارة النادي الكتالوني بين عامي 2016 و2018.



ورغم ظهور تلك التقارير منذ فترة طويلة، إلا أن مسؤولي ريال مدريد تجنبوا التعليق عليها، بل إن رئيس مجلس الإدارة فلورنتينو بيريز رفض التوقيع على بيان مشترك لأندية الدوري الإسباني بخصوص تلك القضية.



وقالت تقارير صحفية إسبانية إن سر رفض إدارة ريال مدريد التعليق على أزمة برشلونة ونيجريرا هي المصالح المشتركة بين الطرفين، وأبرزها مشروع دوري السوبر الأوروبي.



ولكن إيمليانو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، خرج ليعلق على القضية في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وقال بوتراجينيو في تصريحاته: "نحن في ريال مدريد نحترم الوقت الذي تحتاجه العدالة والمسائل القضائية".



وأضاف: "وبالتالي نرى أنه من الضروري أن ننتظر لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة والتي ستوضح ما حدث"

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