إلغاء مباراة بلجيكا والسويد بعد مقتل مشجعين في هجوم إرهابي

الوكيل الإخباري - أوقفت هيئة الإذاعة البلجيكية، بث مباراة بلجيكا والسويد في تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، وسط إطلاق نار مستمر في بروكسل، بينما صدرت تعليمات للجمهور بالبقاء داخل الإستاد.



تم إيقاف المباراة بين الشوطين بعد مقتل اثنين يحملان الجنسية السويدية بالرصاص في بروكسل، وفقاً لما ذكرته محطة تي.في6 التلفزيونية السويدية.



وقالت المحطة السويدية: "لاعبو منتخب السويد أبلغوا ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بأنهم لا يريدون خوض الشوط الثاني، ووافق منتخب بلجيكا على ذلك".



ورفعت بلجيكا مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى، بعد أن زعم رجل في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو منفذ الهجوم، وأنه من تنظيم داعش الإرهابي.



وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "في أعقاب ما يشتبه في كونه هجوماً إرهابياً في بروكسل، تقرر بعد التشاور مع الفريقين وسلطات الأمن المحلية إلغاء المباراة المؤهلة ليورو 2024 بين بلجيكا والسويد".



وقال صحافيون سويديون حضروا المباراة، إنه تم ابلاغهم بالهجوم قبل عزف النشيد مباشرة.

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