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ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية

جانب من استقبال ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله في دولة الكويت الشقيقة
جانب من استقبال ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله في دولة الكويت الشقيقة
الأحد، 15-12-2024 12:55 م
الوكيل الإخباري-   وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى دولة الكويت الشقيقة، الأحد، في زيارة رسمية.اضافة اعلان


وكان في مقدمة مستقبلي سموه في مطار الكويت الدولي، سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد الكويت، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبداللّه الأحمد الصباح، ورئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

كما كان في الاستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبداللّه سعد المعوشرجي، ووزير الخارجية عبداللّٰه علي اليحيا، والسفير الكويتي في الأردن حمد المري، وسفير الأردن لدى الكويت سنان المجالي، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين الكويتيين.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
 
gnews

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