استحداث وحدات إدارية في مديريات الضريبة لمتابعة الالتزام بالفوترة

الوكيل الإخباري- قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي استحداث وحدات إدارية بمستوى شعبة لمتابعة الالتزام بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.

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وسيتم استحداث هذه الوحدات في جميع أقسام التدقيق التابعة لمديريات كبار المكلفين ومتوسطي دافعي الضرائب ومديريات صغار المكلفين.

وستتولى هذه الشعبة متابعة وإعداد التقارير والبيانات الدورية والمعلومات المتعلقة بالمكلفين الواجب عليهم الالتزام بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الالكتروني والمكلفين الذين قاموا بالالتزام والتسجيل.



وسيسهم استحداث هذه الشعبة تحسين نسب الالتزام بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وتمكين المديريات من متابعة غير الملتزمين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين.