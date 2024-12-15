استحداث وحدات إدارية في مديريات الضريبة لمتابعة الالتزام بالفوترة

وسيسهم استحداث هذه الشعبة تحسين نسب الالتزام بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وتمكين المديريات من متابعة غير الملتزمين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين.
ودعت الضريبة أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى سرعة الانضمام والربط على نظام الفوترة الوطني الالكتروني، في حال لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل بالنظام، وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا، تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
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