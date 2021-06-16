استقالة فيتال وتعيين عدنان حمد مدرباً للنشامى

الوكيل الاخباري -قرر الاتحاد الاردني لكرة القدم قبول استقالة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول فيتال ومساعده فانديرهايدن بعد النتائج غير المرضية التي قدمها المنتخب في التصفيات المزدوجة المؤهلة انهائيات كأس العالم وكأس اسيا .

اضافة اعلان



ووفق بيان لاتحاد الكرة فقد تقرر تعيين المدرب العراقي عدنان حمد مديرا فنيا للمنتخب ليقود المرحلة المقبلة .



وتاليا بيان الإتحاد:

بناءً على ما شهدته مشاركة المنتخب الوطني الأول في التصفيات المشتركة من أداء متواضع ونتائج لم ترق للتوقعات، فقد اجتمعت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء 16 حزيران، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وقررت ما يلي:

قبول استقالة كل من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، فيتال بوركلمانز ومساعده ستيفان فانديرهايدن.



تعيين المدرب عدنان حمد، مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول، ليقود المرحلة المقبلة ابتداءً من مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب السودان في الدوحة يوم 21 الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2021.

ملاعب