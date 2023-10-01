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الأحد، 01-10-2023 03:17 م

الأهلي يتعثر أمام الاتفاق بالدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - واصل الأهلي نتائجه المخيبة وتعادل دون أهداف مع ضيفه الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس السبت.

ووصل الاتفاق إلى النقطة 17 في المركز الخامس متقدماً بمركز واحد ونقطة واحدة على الأهلي الذي كان خسر 4-3 أمام النصر في الجولة الماضية.

وظن القائد روبرتو فيرمينو أنه وضع الأهلي في المقدمة قبل إلغاء الهدف بداعي التسلل من قبل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 18.

وكاد المهاجم موسى ديمبلي أن يسجل للاتفاق من ضربة رأس لكن الحارس إدوارد ميندي أبعد الكرة إلى ركنية قبل الاستراحة.

ومرت ضربة رأس من فرانك كيسي فوق عارضة الاتفاق بعد تسع دقائق من الشوط الثاني.

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