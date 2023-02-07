الإمارات تعتذر عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا

الوكيل الإخباري - اعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن عدم استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، المقررة في الفترة من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023.



وتسلم اتحاد غرب آسيا كتابا رسميا من الاتحاد الإماراتي، تضمن إخطاره بالاعتذار عن عدم استضافة البطولة، دون أن يشير خلاله إلى الأسباب التي دفعته إلى ذلك.



وبحسب الكتاب الذي حمل توقيع الأمين العام، قال الاتحاد الإماراتي "في البداية نود شكركم على تعاونكم الدائم معنا وجهودكم المستمرة في تطوير كرة القدم في إقليم غرب آسيا، ونود إبلاغكم باعتذارنا عن عدم استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، شاكرين لكم جهودكم التي قمتم بها طيلة الفترة الماضية، لتفضلكم بالعلم والاطلاع وإجراءاتكم، متمنين لكم دوام التوفيق والامتنان".



وسيقوم اتحاد غرب آسيا بعرض هذا الكتاب وقرار الاعتذار الإماراتي على اللجنة التنفيذية ليصار إلى بحث وتدارس الخيارات المتاحة أمامه بشأن البطولة، من حيث إصدار القرار النهائي حولها بما يتناسب مع كافة المعطيات.



وأبدى اتحاد غرب آسيا أسفه إزاء قرار اعتذار الاتحاد الإماراتي الذي جاء مفاجئا، وفي وقت قريب جدا من موعد انطلاق البطولة، وبينما كانت تسير الترتيبات الإدارية واللوجستية والتسويقية الخاصة بالبطولة نحو مراحلها النهائية.



واعتبر اتحاد غرب آسيا عبرموقعه الرسمي، أن هذا القرار المفاجئ وما قد يرافقه من مستجدات أو تطورات محتملة حول مصير البطولة، سيؤثر على كافة الاتحادات الأهلية التي سبق وأعلنت مشاركتها بالبطولة، وأعدت برامج منتخباتها وفق ذلك.



وأعلن 12 منتخبا مشاركتها هي: الإمارات (المضيف)، البحرين، السعودية، الكويت، عُمان، اليمن، العراق، الأردن، فلسطين، لبنان، وسوريا، والمنتخب التايلاندي، المشارك كضيف وبدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا.

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