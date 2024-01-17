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الأربعاء، 17-01-2024 03:02 م

البليهي يتجنب سؤالا مفخخا بعد الفوز على عمان

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الوكيل الإخباري - تفادى علي البليهي مدافع منتخب السعودية، الدخول في الجدل الدائر حول أزمة ثلاثي الأخضر المستبعد من كأس آسيا 2023.

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وحقق المنتخب السعودي فوزًا قاتلًا على نظيره العماني بنتيجة 2-1 مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة من كأس آسيا.

وأحرز البليهي الهدف الثاني في الوقت القاتل ليمنح منتخب بلاده أول 3 نقاط في البطولة.

وبسؤاله عقب المباراة عن رأيه في الأزمة الدائرة بين مدربه روبرتو مانشيني والمستبعدين من القائمة، رد البليهي بقوله "اسألني عما دار داخل الملعب، أما ما يحدث خارج المستطيل الأخضر فهناك من هم مسؤولين عنه".

وكان مانشيني أثار أزمة بعدما أكد أن الثلاثي سلمان الفرج، وسلطان الغنام، ونواف العقيدي رفض اللعب للمنتخب، بينما كذّب اللاعبون مدربهم.

وعن المباراة، قال البليهي عبر قناة SSC "الحمد لله، نشكر الجماهير سواء التي دعمتنا من السعودية أو التي كانت في المدرجات، شعرنا وكأننا نلعب في بلدنا".

وأضاف "حظ أوفر لمنتخب عمان، المباراة كانت صعبة علينا، ودائما هذه هي عادة المباريات الافتتاحية، لم نكن نستحق أن نخرج متعادلين لأننا قدمنا مباراة كبيرة، واستحقينا الفوز".

وعن سر العودة في النتيجة، قال البليهي "الروح والإصرار، وأتمنى من الجماهير والإعلام وكل السعوديين أن يقفوا معنا، أقول لهم ثقوا في اللاعبين والمدرب، وبهم سنصل إلى أبعد نقطة في البطولة".

واختتم المدافع "الحمد لله أني استطعت أن أحتفل بالبالون الذي أحضرته من الرياض".

واحتفل البليهي بهدفه القاتل بطريقة غير تقليدية كعادته، إذ أخرج بالونا أخضر اللون ووضعه في فمه.

 

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