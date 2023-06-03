السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

صيحات استهجان بسبب أوكرانيا في وجه شولتس

ضبط مركبة تسير بسرعة 252كم/ساعة على الصحراوي

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال صعبا وخطيرا

اخماد 241 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

السفير الأمريكي الذي أثار استياء أردوغان سيحضر حفل التنصيب

الزراعة توضح حول وجود مشاكل في محصول البطيخ المحلي

الاردن يعزي بضحايا تصادم القطارات في الهند

الديوان الملكي لمصممي ديكورات زفاف الحسين: شكراً للمبدعين الأردنيين - فيديو

الجامعة الأردنية تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

وزير الخارجية يشارك في حفل تنصيب أردوغان مندوباً عن الملك

السبت، 03-06-2023 11:26 ص

الرمثا يجتاز شباب العقبة بدرع المئوية

620233969901813746


الوكيل الإخباري - فاز فريق الرمثا على نظيره شباب العقبة 2-1، في المباراة التي جرت الجمعة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء ضمن لقاءات الجولة الرابعة من من بطولة درع الاتحاد "المئوية" بكرة القدم.

سجل هدفي الرمثا اللاعبان مجد الزعبي وعلي العزيزة، فيما سجل هدف شباب العقبة ياسر الرواشدة.

وبهذا الفوز واصل فريق الرمثا تقدمه نحو المنافسة على اللقب، بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط، وبقي رصيد فريق العقبة 6 نقاط.

وكان فريق الحسين إربد قد حقق فوزا كبيرا على فريق شباب الأردن بخمسة أهداف دون رد، ضمن ذات الجولة.

وتستكمل لقاءات الجولة الرابعة اليوم السبت بمواجهتين، الأولى تجمع السلط ومعان عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي الجليل مع مغير السرحان عند الساعة التاسعة والنصف مساء، على أن تقام مواجهة سحاب والأهلي غدا الأحد عند الساعة الثامنة مساء.

وفي قمة مباريات الجولة، يلتقي الفيصلي والوحدات عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62023391720781841557

رئيس ريال مدريد يرد على اعتذار مبابي

6202339917977810792

رسميا.. راموس يرحل عن سان جيرمان

6202339414821783569

فوز الحسين على شباب الاردن بدرع الاتحاد

6202339140837476187

بهدف قاتل.. الوحدات يتوج ببطولة القدس والكرامة

620231111124512988353

جلادباخ يبلغ ليفربول بسعر موهبته

62023110587855073236

تصريحات وزير الرياضة السعودي تثير الجدل عن صفقة ميسي ونجوم العالم

أخبار متعلقة
52023279414316516158

الفيفا يعاقب الاتحاد السعودي

5202327947148618294

ليفربول يفاجئ محمد صلاح بعد تغريدته الحزينة

5202325121333747632400

مواجهة يوفنتوس وميلان تتصدر جولة الدوري الإيطالي

5202324105936669145562

اشتباك مع حارس الشباب.. الغرامة والإيقاف ينتظران رونالدو

52023249128784433976

الاتحاد الإسباني يعاقب فالنسيا ويحسم أمر عقوبة فينيسيوس

520232216432755729067

إيطاليا تهزم البرازيل في كأس العالم للشباب (فيديو)