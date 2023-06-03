الرمثا يجتاز شباب العقبة بدرع المئوية

الوكيل الإخباري - فاز فريق الرمثا على نظيره شباب العقبة 2-1، في المباراة التي جرت الجمعة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء ضمن لقاءات الجولة الرابعة من من بطولة درع الاتحاد "المئوية" بكرة القدم.



سجل هدفي الرمثا اللاعبان مجد الزعبي وعلي العزيزة، فيما سجل هدف شباب العقبة ياسر الرواشدة.



وبهذا الفوز واصل فريق الرمثا تقدمه نحو المنافسة على اللقب، بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط، وبقي رصيد فريق العقبة 6 نقاط.



وكان فريق الحسين إربد قد حقق فوزا كبيرا على فريق شباب الأردن بخمسة أهداف دون رد، ضمن ذات الجولة.



وتستكمل لقاءات الجولة الرابعة اليوم السبت بمواجهتين، الأولى تجمع السلط ومعان عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي الجليل مع مغير السرحان عند الساعة التاسعة والنصف مساء، على أن تقام مواجهة سحاب والأهلي غدا الأحد عند الساعة الثامنة مساء.



وفي قمة مباريات الجولة، يلتقي الفيصلي والوحدات عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل.

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