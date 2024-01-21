السعودية في رحلة أمام قرغيزستان.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

الوكيل الإخباري - تتجه أنظار عشاق الأخضر السعودي اليوم الأحد، صوب ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر، الذي يحتضن مباراته أمام نظيره القرغيزي، ضمن ثاني جولات دور المجموعات لكأس آسيا بكرة القدم.



ومن المقرر أن تبدأ مواجهة الأخضر السعودي ونظيره القرغيزي، ضمن منافسات المجموعة السادسة (F) للبطولة القارية، اليوم في الساعة (17.30) بتوقيت غرينيتش، الساعة (20.30) بتوقيت الاردن و السعودية.



ويبحث منتخب السعودية عن فوز الثاني، بعد الأول على عمان (2-1) في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا للضائع للمباراة التي جرت على استاد خليفة الدولي ببلدية الريان، في الجولة الافتتاحية للبطولة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب تايلاند، الذي تغلب بدوره على قرغيزستان بهدفين من دون رد يوم الثلاثاء الماضي أيضا.



واعتمد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية على التشكيلة الأساسية التالية:



حراسة المرمى: أحمد الكسار



خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، ناصر الدوسري



خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري



خط الهجوم: صالح الشهري.



أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم، فهي:



اس اس سي سبورت 1 اتش دي (beIN ASIAN CUP 1)



بي ان سبورت آسيا 2 اتش دي (beIN ASIAN CUP 2)



بي ان سبورت آسيا 3 اتش دي (beIN ASIAN CUP 3)



أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي



دبي الرياضية آسيا اتش دي



الكأس 1 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA One HD)



الكأس 2 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA TWO HD)



الرابعة 1 اتش دي



الرابعة 2 اتش دي



SSC1 HD

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