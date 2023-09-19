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الثلاثاء، 19-09-2023 03:04 م

الشارقة يتعادل مع السد في بداية المشوار

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الوكيل الإخباري - حسم التعادل السلبي مجريات لقاء الشارقة الإماراتي والسد القطري، الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

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يتصدر ناساف المجموعة الثانية بعد فوزه 1-0 على مضيفه الفيصلي الأردني بهدف في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد شوط أول متواضع بدا السد قريباً من افتتاح التسجيل، بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 55.

ووصلت الكرة إلى بونجاح لكن الدفاع أبعدها لتصل إلى غونزالو بلاتا الذي سقط بعد تدخل من عبد العزيز الكعبي.

وأقر حكم الفيديو المساعد بصحة ركلة الجزاء، وعدم وجود تسلل على بونجاح، لكن المهاجم الجزائري سدد الكرة في القائم إلى خارج الملعب ليهدر فرصة افتتاح التسجيل للسد.

وكاد السد أن يدفع الثمن عندما انطلق الشارقة في هجمة مرتدة وصلت إلى البرازيلي كايو الذي حولها إلى ميراليم بيانيتش، لكن اللاعب البوسني أطاح بها فوق المرمى في الدقيقة 70.

وأهدر بونجاح فرصة أخرى للسد من مدى قريب بعد تمريرة عرضية منخفضة من بيدرو قبل ثماني دقائق من النهاية.

وسيكون السد في مهمة صعبة أمام مضيفه ناساف في 2 أكتوبر (تشرين الثاني)، بينما يعود الشارقة لاستضافة الفيصلي.

 

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