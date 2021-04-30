الفاخوري الأفضل في مباراة فولاذ ،، وهذا ما قاله بعد الفوز

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الوكيل الإخباري - أنس عشااختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري كأفضل لاعب في مباراة فريقه مع فولاذ الإيراني، والتي أقيمت مساء الخميس لحساب الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال اسيا "2021".وقال الفاخوري أن الفوز في المباراة جاء بمجهودات جميع أعضاء المنظومة الوحداتية (لاعبين، إدارة، جهاز فني وجماهير).وشكر الفاخوري أسرته وجميع من دعمه هو وزملاءه في المباراة، مؤكدا أنهم اجتهدوا وتعبوا لتقديم كل ما هو جيد في البطولة الآسيوية.وكان الوحدات قد اختتم مشاركته بدوري الأبطال بفوز على فولاذ خازستان بهدف نظيف عن طريق اللبناني سوني سعد، لينهي الوحدات مشواره بالمركز الثالث بـ "7" نقاط.