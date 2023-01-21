النصر السعودي يتفق مع الحارس الأرجنتيني أغوستين دانيال روسي

الوكيل الإخباري - ذكر الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو أن النصر السعودي، وبوكا جونيور، اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحارس الأرجنتيني أغوستين دانيال روسي يقضي بانتقاله للفريق السعودي على سبيل الإعارة.



وبحسب الصحفي الأرجنتيني، فإن بوكا جونيورز سيحصل على مبلغ مليون ونصف دولار مقابل الإعارة حتى نهاية شهر حزيران / يونيو المقبل.



ويبلغ الحارس الأرجنتيني أغوستين دانيال روسي من العمر 27 عامًا، ولعب سابقًا في أندية إستوديانتيس ولانوس، وحاليًا في بوكا جونيورز، ولم يسبق له خوض أي مباراة مع منتخب الأرجنتين الأول.



وأكد الصحفي سيزار لويس ميرلو أن أغوستين روسي سيكون بديلًا للحارس الكولومبي دافيد أوسبينا المصاب وسيجاور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل للنصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وكانت تقارير إعلامية أرجنتينية قد تحدثت عن وجود اتفاق مبدئي بين الحارس أغوستين روسي الذي ينتهي عقده هذا الموسم مع فريق فلامينغو البرازيلي، وهو ما أثار غضب مدرب الفريق.



وقرر هوغو إبارا مدرب بوكا جونيورز إبعاد أغوستين روسي عن مباراة كأس السوبر الأٍرجنتيني أمام راسينغ كلوب والتي خسرها الفريق 2-1 في بالإمارات.



وأكد المدرب أنه يعرف وجود اتفاق بين حارس الفريق وفريق برازيلي ولذلك فضل عدم إشراكه لأنه يرغب بلاعبين يعطون 100% ومندمجين مع الفريق.

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